Rumsfeld aprova rotatividade de tropas no Iraque O secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld, aprovou um plano para enviar novos soldados ao Iraque a fim de permitir o retorno de alguns que já estão há quase um ano no país árabe, informaram autoridades dos EUA nesta quarta-feira. Segundo um memorando sobre o plano do Exército obtido pela Associated Press, a 3ª Divisão de Infantaria retornará aos EUA em setembro, a 101ª Divisão Aerotransportada em fevereiro e março, a 4ª Divisão de Infantaria em abril próximo e a 1ª Divisão Blindada em maio. O tema da rotatividade era delicado porque alguns soldados da 3ª Divisão de Infantaria estão no Iraque desde o final do ano passado, e vários deles - e suas famílias - haviam se queixado amargamente pelo atraso de seu retorno à pátria. As tropas que serão enviadas ao Iraque incluem a 82ª Divisão Aerotransportada e a 1ª Divisão de Infantaria. Outras substituições de tropas serão feitas nos próximos meses. As autoridades haviam informado na terça-feira que o plano era manter o número de militares americanos no Iraque em aproximadamente 145 mil. Esse número poderia mudar dependendo do número de soldados de outros países que lá chegarem, como resultado de um esforço internacional de cooperação.