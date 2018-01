Rumsfeld assume "total responsabilidade" por abusos no Iraque O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, pediu as ?mais profundas desculpas? aos prisioneiros iraquianos submetidos a tortura e tratamento humilhante por parte de soldados americanos, e disse ao Congresso dos EUA que aceita total responsabilidade pelos eventos. ?Tais eventos se deram sob minha guarda. Como secretário de Defesa devo responder por eles. Assumo total responsabilidade?, disse ele perante o Comitê de Forças Armadas do Senado.