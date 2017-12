Rumsfeld cancela publicação de artigo sobre Iraque O secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, cancelou no último momento um artigo de 50 linhas que seria publicado neste domingo pelo jornal The Washington Post, defendendo ataque preventivo contra o Iraque. Fontes do Pentágono atribuíram a decisão à Casa Branca, que teria considerado o artigo fora da linha de persuasão lançada na última quarta-feira pelo presidente George W. Bush.