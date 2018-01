Rumsfeld defende intervenções no Afeganistão e no Iraque O secretário da Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld, defendeu hoje, em Munique, as operações militares no Afeganistão e no Iraque, considerando "crucial" o sucesso das intervenções dos Estados Unidos n os dois países. Ao discursar na 40ª Conferência Internacional sobre Segurança, Rumsfeld, com ar visivelmente emocionado, lembrou os sacrifícios dos Estados Unidos e de seus aliados durante a guerra da Coréia, na década de 50, que teve "um preço terrível em vidas humanas" . "Valeu a pena? Certamente que sim", considerou o secretário da Defesa norte-americano, acrescentando que "hoje o mundo é um lugar mais seguro porque a coligação libertou 50 milhões de pessoas, metade delas no Afeganistão e outra metade no Iraque". Destacou ainda os esforços atuais de "pacificação e de democratização em todo o Médio Oriente, como aconteceu na Europa em 1945", com a derrota do regime nazista. As informações são da Agência Lusa.