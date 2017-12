Rumsfeld diz que campanha alemã "envenenou" relação com os EUA O secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, criticou o tom anti-americano das eleições na Alemanha, dizendo que teve efeito de "envenenar" as relações com os EUA, de aliado. "Não tenho qualquer comentário sobre o resultado das eleições na Alemanha, mas a maneira pela qual foi conduzida foi infeliz", disse Rumsfeld, após encontro com o presidente polonês Aleksander Kwasneiwski, em Varsóvia. "E a Casa Branca demonstrou que houve efeito de envenenamento da relação", acrescentou. Rumesfeld está em Varsóvia, participando de encontro com Ministros da Defesa dos países-membros da Otan. Ele disse que não pretende reunir-se como o Ministro da Defesa alemão durante os encontros. Trabalhar para melhorar relações A Alemanha tem de trabalhar se quiser construir um relacionamento melhor com os EUA, disse um funcionário da administração Bush. "O chanceler Gerhard Schröder e seu governo têm muito trabalho a fazer para melhorar as relações, as quais ficaram danificadas", disse a autoridade. "A relação entre as pessoas permanecerá forte porque o povo americano e alemão possuem uma história de 50 anos de trabalho conjunto. Mas considerando-se os governos, o chanceler Schröder e seu governo têm muito trabalho a fazer para reparar os danos cometidos com seus excessos durante a campanha" eleitoral alemã, acrescentou. Como um sinal do esfriamento das relações entre os dois países, Donald Rumsfeld não tem planos de sentar-se com representantes alemães durante encontro de Ministros da Defesa dos países-membros da OTAN, que ocorre na Varsóvia. Os Ministros estão reunidos para discutir os planos dos EUA para criação de uma força de resposta rápida contra o terrorismo.