Rumsfeld diz que guerra contra o terrorismo apenas começou Em um escaldante deserto, a 56 quilômetros da fronteira com o Iraque, o secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, advertiu neste domingo que a guerra contra o terrorismo não terminará enquanto os países patrocinadores não entenderem que suas ações poderão causar graves conseqüências para eles. "A guerra mundial contra o terrorismo começou no Afeganistão, mas não se deterá ali", disse Rumsfeld a um grupo de militares americanos no Campo Doha, 30 quilômetros ao norte da Cidade do Kuwait. "Esta guerra não terminará enquanto não extirparmos as raízes do terrorismo", disse Rumsfeld, que está no Kuwait como parte de uma viagem por três países do Golfo, antes de seguir para a Índia e o Paquistão. O secretário da Defesa definiu como "Estados terroristas" as nações que dispõem e desenvolvem armas de destruição em massa. "Não há dúvidas de que o regime de Saddam Husseim é um desses e a política dos EUA contra o Iraque busca obter uma mudança de regime em Bagdá", disse Rumsfeld, sem especificar que tipo de ação os EUA podem adotar contra o Iraque.