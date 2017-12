Rumsfeld diz que missão no Haiti é exemplo para latinos Autoridades dos Estados Unidos elogiaram a missão de paz liderada pelo Brasil no Haiti, citando-a como um exemplo de cooperação benéfica em questões de segurança na América Latina. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, citou o Haiti em Quito, capital do Equador, onde ministros da Defesa das Américas estão reunidos. A exemplo do que fazem no Haiti, disse Rumsfeld, os países deveriam se unir para combater o terrorismo e o narcotráfico. Além do Brasil, a missão no Haiti conta com soldados e policiais da Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Guatemala, Equador, Bolívia e diversos países de fora da América Latina. Durante uma reunião fechada realizada ontem, no entanto, representantes de diversos países manifestaram a preocupação de que a ONU não está enviando tropas ao Haiti com a rapidez necessária, disse uma autoridade dos EUA que pediu para não ser identificada. Participaram dessa reunião, além dos Estados Unidos, Brasil e Argentina.