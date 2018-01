Rumsfeld diz que tropas estão "massacrando o Taleban" Uma bomba americana danificou uma mesquita no leste do Afeganistão, no primeiro dia do mês sagrado muçulmano de Ramadã. Este foi um dos poucos erros cometidos pelos EUA numa semana de sucessos na campanha contra o Taleban. Forças especiais dos EUA, agindo em solo afegão, estão ?matando os talebans que não se rendem?, disse o secretário de Defesa americano Donald H. Rumsfeld. O comando central das Forças Armadas americanas afirmou que uma ?bomba perdida? havia danificado uma mesquita na cidade de Khowst. ?Desconhecemos qualquer ferimento? causado pelo explosivo de 225 quilos, informam as autoridades americanas. Rumsfeld garante que nenhum americano foi ferido em combate até agora. Segundo ele, tropas especiais estão agindo no Afeganistão, caçando lideranças da Al-Qaeda, a rede terrorista liderada por Osama bin Laden. ?Eles (os soldados americanos) encontraram resistência e cuidaram dela?, disse o secretário.Leia o especial