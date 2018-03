Rumsfeld é a favor de exílio para líderes iraquianos Enquanto a máquina de guerra americana intensifica seu movimento na direção do Golfo Pérsico, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, disse que apóia a idéia de que não persiga o ditador iraquiano, Saddam Hussein, nem a outros líderes de seu regime no caso de abandonarem o poder e se exilarem. "Para evitar uma guerra, eu pessoalmente recomendaria medidas que permitissem aos atuais dirigentes iraquianos exilarem-se em outro país", declarou Rumsfeld em entrevista à rede de TV ABC. "Creio que seria um arranjo justo para que se evite um conflito militar." A iniciativa de convencer Saddam a abandonar o poder ganhou força na semana passada, com frenéticos e secretos contatos intermediados por diplomatas turcos e sauditas. "Acho que as pessoas no Iraque sabem que são governadas por um regime corrupto e podem decidir agir para livrarem-se dele", disse Rumsfeld. "A guerra é a última opção. Eu adoraria que Saddam Hussein jogasse a toalha e dissesse: ´O jogo acabou. A comunidade internacional me pegou e eu, simplesmente, vou embora´". Na semana passada, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que seria "um evento bem-vindo" se Saddam deixasse o Iraque. Mas ressaltou que a Casa Branca não tem visto como uma possibilidade real "qualquer interesse de Saddam em buscar o exílio".