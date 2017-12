Rumsfeld é condecorado em meio a protestos de pacifistas O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, recebeu a Medalha de Ouro da Liga da União, uma organização criada em 1862 para apoiar o presidente Abraham Lincoln durante a Guerra Civil, nesta sexta-feira, 01, em meio a manifestações de grupos pacifistas que protestavam contra a Guerra do Iraque. A condecoração foi dada pelos serviços do ex-secretário em favor da cidadania, segundo uma fonte da Liga da União. Na cerimônia realizada na cidade da Filadélfia (Pensilvânia), dezenas de manifestantes criticaram a premiação por consideraram que Rumsfeld dirigiu o Pentágono numa guerra mal planejada e permitiu o abuso de prisioneiros iraquianos na prisão de Abu Ghraib. No entanto, Patricia Tobin, porta-voz da Liga da União, afirmou que apenas seis dos mais de 3.000 membros dessa organização se opuseram à condecoração. A saída de Rumsfeld foi anunciada pelo presidente George W. Bush após a derrota do Partido Republicano nas eleições de novembro. O novo secretário de Defesa dos EUA será o ex-diretor da CIA (agência de inteligência americana) Robert Gates.