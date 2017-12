Rumsfeld é um "drácula mostrando os dentes", diz vice do Irã "O Irã não é Iraque, o Irã não é Afeganistão. É impossível para eles (EUA) invadir o Irã", afirmou nesta quinta-feira, em Jacarta, o vice-presidente do Irã, Isfandiar Rahim Mashaee, após reunir-se com o vice indonésio, Yusuf Kalla. Mashaee referia-se à polêmica envolvendo o programa nuclear iraniano, informou a imprensa indonésia. O alto funcionário iraniano comparou o secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, com "Drácula mostrando os dentes" por suas declarações bélicas. Em entrevista recente, Rumsfeld disse que os EUA poderiam optar por uma ação militar, para encerrar a crise nuclear iraniana. Autoridades americanas e européias temem que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares secretamente, mas Mashaee voltou a dizer que os fins do programa atômico iraniano são pacíficos. "Não estamos escondendo nada. Não temos instalações para desenvolver a bomba nuclear", afirmou. O vice-presidente indonésio, por sua vez, voltou a expressar a firme oposição de seu país a sanções ao Irã por causa da crise nuclear. "Um país não pode justificar um ataque ou castigar outra nação baseando-se apenas em suspeitas", disse Kalla. A Indonésia defende a via diplomática para solucionar a questão nuclear iraniana.