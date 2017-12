Rumsfeld faz visita oficial ao Vietnã O secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, viajou para o Vietnã em uma visita oficial que faz parte dos planos do Pentágono para fortalecer os laços militares com algumas nações da Ásia. A visita de Rumsfeld a Hanói, capital vietnamita, ocorre em meio à preocupação causada em Washington por causa da corrida armamentista empreendida pela China, vizinha ao Vietnã. Durante os últimos anos, os Estados Unidos fortaleceram gradualmente suas relações militares com o Vietnã, país com o qual travou uma guerra encerrada em 1975 e com que restabeleceu relações diplomáticas em 1995. Antes da viagem ao Vietnã, Rumsfeld participou da conferência sobre segurança de dois dias realizada em Cingapura, organizada pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Durante a conferência, Rumsfeld afirmou que os Estados Unidos continuarão tendo presença militar na Ásia, mas disse que sua política será modificada mediante novas alianças e pactos com os países da região.