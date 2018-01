Rumsfeld faz visita surpresa ao Iraque O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, chegou nesta quinta-feira à capital iraquiana para uma visita que não estava prevista. A presença de Rumsfeld em Bagdá pode ser uma tentativa do governo norte-americano de diminuir o escândalo sobre o abuso de prisioneiro na carceragem de Abu Ghraib e elevar o ânimo das tropas. Rumsfeld desembarcou no Iraque em companhia do general da Força Aérea dos EUA Richard Myers e de alguns dos mais importantes advogados do Pentágono. Eles pretendem encontrar-se com o principal comandante das tropas de coalizão, o tenente-general Ricardo Sánchez, e outros oficiais do alto escalão.