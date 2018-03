Rumsfeld insiste em acusar Irã Militantes da Al-Qaeda em fuga do Afeganistão puderam passar livremente pelo Irã, acusou nesta terça-feira o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, criticando Teerã pelo segundo dia consecutivo como suposto "sustentáculo de terroristas internacionais". "Certamente seria de grande valor se eles cooperassem mais, mas, neste caso específico, eles não vêm fazendo isso", comentou Rumsfeld. Funcionários do governo norte-americano disseram nos últimos meses que Teerã não atuou decisivamente contra membros da Al-Qaeda que teriam fugido para o Irã, atravessando a fronteira oeste do Afeganistão. Eles acusam o Irã de trabalhar secretamente com senhores da guerra e outros aliados no oeste do país vizinho para minar o governo interino do líder afegão Hamid Karzai, apoiado pelos Estados Unidos.