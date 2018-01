Rumsfeld irá para o inferno, diz máximo líder iraniano O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, "levará para o inferno seu sonho de mudar o regime ilâmico no Irã", declarou hoje durante um sermão em Teerã o máximo líder xiita e ex-presidente iraniano Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Ao finalizar seu sermão com as palavras "Morte aos EUA, morte a Israel", Rafsanjani encontrou a maneira de responder às afirmações formuladas na quarta-feira por Rumsfeld. O secretário de Defesa havia dito em uma transmissão pela televisão que "talvez ainda possamos ver, enquanto eu ainda for vivo, uma mudança na situação lá (no Irã), e que os jovens e as mulheres e os que crêem na liberdade possam reverter este governo religiosos que cairá, de certo modo, por seu próprio peso".