Rumsfeld lamenta repressão em Cuba O secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, condenou neste domingo o recente fuzilamento de três cubanos que haviam seqüestrado uma balsa para desviá-la aos Estados Unidos, e expressou sua esperança de que o povo cubano possa algum dia viver em "liberdade". "Os americanos tendem a querer viver suas vidas como gente livre. Nos importamos com o povo de Cuba, que está sendo reprimido por uma ditadura, que está sendo feito prisioneiro e morto, ao mesmo tempo que lhe é negado o direito à livre expressão. Isto é muito triste", disse Rumsfeld. O secretário afirmou que "o povo americano, em sua maioria, queremos continuar com nossas vidas e reconhecemos que simplesmente não podemos tentar fazer com que todos sejam como nós". "Esperamos que (os cubanos) tenham liberdade e esperamos que tenham a oportunidade de expressar-se livremente e desfrutar da liberdade de religião e da palavra, liberdade de reunião. Mas admitimos que, em um mundo complexo, há países que vivem de forma diferente", acrescentou. Quando um jornalista lhe perguntou como os Estados Unidos agiriam contra Cuba caso esta tivesse armas de destruição em massa, Rumsfeld disse que isso "depende se nosso país ou nossa gente forem ameaçados, então o presidente e o governo se encarregarão de proteger a segurança de nossa nação".