Rumsfeld: não há planos para mais soldados no Iraque O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, disse hoje que o governo de seu país não tem planos imediatos de enviar mais soldados americanos ao Iraque. "A verdadeira tarefa de segurança não é inundar o país com mais soldados e transformar-se em um ocupante estrangeiro", garantiu Rumsfeld em entrevista à emissora britânica BBC. Ele conversou com a rádio a partir de Istambul, Turquia, onde a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reunirá amanhã e terça-feira. Rumsfeld explicou que aprovou a realização de um estudo para analisar a necessidade de envio de mais soldados, "mas isso não significa que precisaremos ter mais homens lá. Significa que estamos fazendo um planejamento prudente". Segundo ele, o número de soldados americanos no Iraque aumentou nos últimos meses de 113.000 para 141.000.