Rumsfeld nega fracasso de Garner no Iraque O secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, desmentiu nesta terça-feira que o ex-general Jay Garner tenha fracassado em sua administração no Iraque. Garner foi substituído pelo diplomata Paul Bremer, ex-conselheiro do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, para chefiar o governo de ocupação do Iraque, e muitos analistas disseram que sua remoção se deveu a sua incapacidade de restabelecer a ordem em Bagdá. Em um discurso em um centro de estudos conservador de Washington que o distinguiu com um prêmio, Rumsfeld definiu as versões de fracasso como "simplesmente não verdadeiras", afirmando que Garner realizou um trabalho "esplêndido". Veja o especial :