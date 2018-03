Rumsfeld nega possibilidade de torturar líder da Al-Qaeda Qualificando reportagens publicadas pela imprensa como "erradas e irresponsáveis", o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, negou terça-feira que oficiais norte-americanos estariam considerando a tortura como uma forma de obter informações de Abu Zubaydah, um líder capturado da Al-Qaeda. "Reportagens sobre esta possibilidade são erradas, não apuradas, (a tortura) não está acontecendo e não acontecerá", disse ele. "Ele será adequadamente interrogado por pessoas apropriadas que sabem como fazer essas coisas." Rumsfeld referia-se a reportagens segundo as quais Zubaydah, capturado na quinta-feira passada no Paquistão, seria enviado a um terceiro país que utiliza meios de interrogatório mais duros que os permitidos nos Estados Unidos. "Vi na televisão e isto é errado e irresponsável", reclamou o secretário. Rumsfeld negou-se a informar o local onde o líder da Al-Qaeda está sendo mantido ou quem o está interrogando, mas afirmou que Zubaydah está sob custódia de uma agência de segurança norte-americana, sem especificar qual delas. "Seremos responsáveis pelos interrogatórios - não nós o Departamento de Defesa, mas nós os Estados Unidos da América", garantiu Rumsfeld. Considerado o mais importante líder da Al-Qaeda a ser capturado na guerra dos EUA contra o terrorismo, Zubaydah é um dos estrategistas operacionais de Osama bin Laden e, acredita-se estaria planejando novos atentados. Por ser um intermediário entre o círculo fechado de Bin Laden e células terroristas estrangeiras, Zubaydah deve saber nomes, reconhecer rostos e identificar locações terroristas em todo o mundo. Segundo as autoridades norte-americanas, caso ele colabore, poderá fornecer informações úteis para prevenir futuros ataques terroristas.