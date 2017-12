Rumsfeld relembra Abu Ghraib em discurso de despedida Em um discurso de despedida emocionado, o secretário de Defesa demissionário dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, disse nesta sexta-feira que seu pior momento à frente do cargo foi o dia em que ficou sabendo dos abusos cometidos por soldados americanos na prisão iraquiana de Abu Ghraib. "Com certeza o pior dia foi aquele em que eu soube de Abu Ghraib - vendo o que aconteceu lá e me sentindo profundamente triste pelo que aconteceu", disse ele, sem hesitar, numa referência ao escândalo de 2004 que gerou protestos em todo mundo. À época, Rumsfeld chegou a oferecer seu cargo por duas vezes ao presidente George W. Bush. "Quanto ao meu melhor dia, não sei, talvez uma semana depois de segunda", disse Rumsfeld, com um grande sorriso, referindo-se ao fato de que seu substituto, o ex-diretor da CIA Robert Gates, assumirá o cargo no próximo dia 18. Falando aos funcionários do Departamento de Defesa faltando 10 dias para sua saída, Rumsfeld defendeu suas políticas para o Iraque e Afeganistão, e alertou para as "conseqüências horríveis caso os Estados Unidos falhem no Iraque". Ele disse também que escreveria um livro sobre seu período à frente do Pentágono e previu que seu sucessor fará um bom serviço. Rumsfeld não quis comentar que dicas teria dado a Gates, cuja indicação foi aprovada esta semana pelo Senado americano. O atual secretário de Defesa pediu demissão um dia depois de confirmada a vitória democrata nas eleições legislativas do dia 7 de novembro. O pleito foi considerado uma espécie de referendo das políticas americanas para o Iraque. Rumsfeld foi um dos principais arquitetos do conflito. Ele falou longamente sobre sua preocupação acerca das conseqüências de uma eventual derrota dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão. "Temos todas as chances do mundo de vencermos nos dois países, mas apenas se tivermos paciência e o poder de continuarmos lá", disse ele. Perguntado sobre as sugestões do Grupo de Estudos sobre o Iraque para solucionar a crise no país árabe, Rumsfeld respondeu que nenhuma das opções apresentadas pela comissão bipartidária eram novas.