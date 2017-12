Rumsfeld substitui comandante das forças no Iraque O secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, anunciou a nomeação do general George W. Casey Jr, vice-chefe do Estado-Maior do Exército, para um novo posto militar que poderá transformá-lo no comandante das forças de ocupação do Iraque. A nomeação de Casey depende de confirmação pelo Senado. O atual comandante da ocupação, general Ricardo Sanchez, tem sido criticado porque, sob seu comando, emergiram as revelações de torturas e abusos sexuais cometidos contra prisioneiros iraquianos por militares e por mercenários na prisão de Abu Ghraib, em Bagdá. O general John Abizaid, chefe do Comando Central dos EUA, sediado em Doha, no emirado do Qatar, continuará sendo o oficial responsável pelas operações militares americanas no Iraque, assim como no Afeganistão e em todo o sul da Ásia. O general dos Fuzileiros Navais John Sattler, atualmente diretor de operações do Comando Central, foi designado para comandar a 1ª Força Expedicionária dos Marines, que atua no Iraque.