Rumsfeld tem certeza de que Síria esconde líderes iraquianos O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, disse neste domingo que "não há dúvidas" de que alguns líderes iraquianos fugiram para a Síria. Segundo ele, alguns permaneceram em território sírio, enquanto outros viajaram a partir dali para outros países. Rumsfeld, no entanto, se negou a identificar os iraquianos e os "outros países", ou se os Estados Unidos estavam preparados para tomar qualquer ação punitiva contra a Síria. "Certamente temos esperança de que a Síria não se transformará em um paraíso para criminosos de guerra ou terroristas", disse Rumsfeld. Ele afirmou também que os sírios contribuíram com a maior parte dos combatentes estrangeiros enfrentados pelas tropas dos EUA em Bagdá nas últimas 24 horas. O vice-embaixador da Síria na ONU, Imad Mustafá, que assistiu a entrevista de Rumsfeld à rede NBC, negou que seu países esteja abrigando fugitivos iraquianos. Ele disse que era de responsabilidade das tropas americanas monitorar a fronteira iraquiana com a Síria. Na entrevista, Rumsfeld disse também que ele não tem evidências sólidas sobre o destino do presidente iraquiano, Saddam Hussein, mas que o "regime virou história para sempre". Segundo o secretário, "se ele estiver vivo (...) o mundo o encontrará". Veja o especial :