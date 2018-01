Rumsfeld vai à Ásia acalmar Índia e Paquistão O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, irá na próxima semana ao sul da Ásia para tentar evitar que a crescente tensão entre Índia e Paquistão se transforme numa guerra. O anúncio foi feito hoje pelo presidente George W. Bush, que voltou a pressionar o líder paquistanês, Pervez Musharraf, a conter as infiltrações de militantes na Caxemira indiana e confirmou planos para retirar os 1.100 soldados e 63 mil cidadãos americanos dos dois países se for necessário. "Estamos deixando muito claro tanto para o Paquistão como para a Índia que a guerra não servirá a seus interesses", afirmou Bush na Casa Branca, ao lado de Rumsfeld e do secretário de Estado americano, Colin Powell. "Somos parte de uma coalizão internacional aplicando pressão sobre as duas partes, particularmente sobre o presidente Musharraf", acrescentou. "Ele precisa parar com as incursões através da linha de controle. Precisa fazer isso. Ele disse que faria. Nós e outros estamos deixando claro que ele precisa cumprir sua palavra." A linha de controle é uma demarcação militar que divide a Caxemira entre Índia e Paquistão, que já travaram duas guerras pelo controle dessa região himalaia. Ao comentar uma informação do jornal USA Today sobre a existência de planos para a possível retirada de americanos, Bush afirmou que Rumsfeld e Powell "estão analisando o que seria necessário para proteger vidas americanas, se for preciso". Seu porta-voz, Ari Fleischer, destacou haver planos para proteger americanos em qualquer parte do mundo em caso de conflito. "Esses planos, em ocasiões em que a tensão cresce, são examinados para garantir que sejam o mais eficazes possível", acrescentou. Nem Bush nem Rumsfeld especificaram o dia da viagem do secretário, que deve ocorrer logo após a de um alto assessor de Powell, Richard Armitage. Este manterá conversações no Paquistão e na Índia na quinta e na sexta-feira, informou hoje o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher - acrescentando, porém, que os EUA "não desejam transformar-se em mediadores" e que qualquer solução para a disputa pela Caxemira requer o diálogo direto entre Índia e Paquistão. Rumsfeld, por sua vez, disse que a situação é tão sensível que qualquer comentário público que ele faça pode ser mal interpretado. "Eu simplesmente reconheço que os dois países estão claramente numa situação em que não falam um com o outro e têm divergências substanciais", disse apenas.