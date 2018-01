Rumsfeld vai depor sobre maus-tratos a prisioneiros O número de mortes de prisioneiros no Iraque e no Afeganistão, ligadas ou já atribuídas a americanos, chega a 14, segundo a CIA e a Divisão de Investigações Criminais do Exército. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, foi convocado a depor no Congresso na sexta-feira sobre a questão do abuso contra prisioneiros e as ramificações desses casos. Rumsfeld vai depor perante o Comitê de Forças Armadas do Senado, cujo presidente, John Warner, afirmou confiar no secretário. Mas a oposição democrata está menos segura. O senador Joseph Biden disse que, se respostas satisfatórias para os abusos não surgirem em breve, Rumsfeld terá de renunciar. ?Quem é que manda (nos militares)??, perguntou, num programa de televisão.