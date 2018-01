Rumsfeld vai visitar o Afeganistão domingo O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, vai visitar o Afeganistão neste domingo, para conversações com o presidente afegão, Hamid Karzai, e com os ministros das Finanças e das Relações Exteriores do país. A informação é da TV afegã e foi confirmada pela Embaixada dos EUA em Kabul. Pouco mais de um ano depois do fim da guerra movida pelos Estados Unidos contra o regime Taleban, o governo do presidente Karzai controla pouco mais do que a região da capital, Cabul. Há forças remanescentes do Taleban em atividade no interior do Afeganistão, sobretudo na região leste do país, perto da fronteira paquistanesa. A maior parte do território afegão foi loteada entre bandos armados ligados a tribos de diferentes etnias e chefiados pelos mesmos "senhores da guerra" que controlavam o país até a tomada do poder pelo Taleban, em 1994.