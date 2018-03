Rupert Murdoch apóia posição de Bush sobre o Iraque O magnata da mídia Rupert Murdoch acredita que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, tomou a decisão moral correta ao posicionar-se contra o líder iraquiano Saddam Hussein. "Bem, não podemos recuar agora, deixando todo o Oriente Médio nas mãos de Saddam. Creio que Bush está agindo com muita moral e correção e acredito que ele seguirá em frente com isso", disse Murdoch, dono da News Corporation, um império da mídia mundial, em entrevista à revista australiana The Bulletin. "O fato é que boa parte do mundo não aceita a idéia de que os Estados Unidos são hoje a única superpotência do planeta", acrescentou ele, segundo trechos da entrevista divulgados nesta terça-feira. A revista deverá chegar amanhã às bancas de jornal. Nascido na Austrália, Murdoch possui cidadania norte-americana.