Ruptura de dique mata pelo menos 10 na Síria Pelo menos 10 pessoas morreram devido às inundações que ocorreram após a ruptura do dique Zeyzoun, sobre o rio Oronte, no centro da Síria. A queda das paredes do dique na região de Hama, a 200 km ao norte de Damasco ocorreu ontem à noite, informaram hoje as autoridades". Construído há seis anos perto da cidade de Idlib, a 350 km ao norte da capital, Damasco, o dique tinha uma altura de 43 metros, 5 km de extensão e uma capacidade para 71 milhões de metros cúbicos de água. Prosseguiam hoje as operações de resgate dos habitantes das quatro localidades inundadas. O ministério de irrigação instituiu ontem uma comissão para determinar as causas que provocaram o desastre. Mohammed Said Aqil, governador da cidade de Hama, disse que "a água danificou numerosas casas em quatro localidades da zona e campos cultivados em uma área de quase 60 quilômetros quadrados". O presidente sírio, Bashir Assad, determinou hoje "uma imediata ajuda financeira" às famílias das vítimas das inundações, anunciou a agência oficial SANA, acrescentando que serão dadas 50 mil libras esterlinas sírias (US$ 200) "a cada uma das famílias que foi prejudicada" pelo acidente. O governo sírio pediu à ONU uma ajuda econômica urgente "para as vítimas da catástrofe", através do coordenador do organização internacional em Damasco, Tawik Amara.