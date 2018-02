Ruralistas fazem locaute contra Cristina Kirchner

Durante o período de paralisação de cinco dias, os produtores agropecuários que integram a Sociedade Rural, Federação Agrária, Confederações Rurais Argentinas (CRA) e Confederação Intercooperativa Agropecuária (Coninagro) suspenderão a comercialização de todos os produtos, com exceção de verduras e leite.

Os ruralistas protestam contra a política econômica de Cristina, especialmente os impostos pagos pelo setor agrícola. Os manifestantes também criticam a falta de medidas para combater a inflação, que está provoca perda de competitividade para os produtores argentinos. Os ruralistas exigem ser recebidos pelo governo. No entanto, a Casa Rosada rechaça uma reunião com as quatro associações em conjunto. / ARIEL PALACIOS