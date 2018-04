Ruralistas planejam novo locaute Associações ruralistas argentinas anunciaram ontem que iniciarão na segunda-feira um locaute de sete dias que implicará na suspensão da comercialização de cereais e frutas oleaginosas. Os ruralistas protestam contra as restrições impostas pela presidente Cristina Kirchner às exportações de trigo. O grupo está em pé de guerra com o governo desde 2008, quando Cristina decretou um "impostaço agrário". Os protestos levaram o governo a sua pior crise política. A nova paralisação será a primeira desde a morte do ex-presidente Néstor Kirchner.