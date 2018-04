Rússia abre rota para abastecimento de tropas dos EUA A Rússia anunciou hoje que permitirá a passagem de suprimentos militares não letais dos Estados Unidos para o Afeganistão. Com isso, os norte-americanos conseguem uma via vital, no momento em que as rotas do Paquistão frequentemente sofrem ameaças de ataques dos insurgentes. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e outros funcionários do governo não disseram se seriam oferecidos aos EUA corredores de trânsito por terra e ar. O Parlamento do país deve decidir sobre o tema na próxima semana. Porém, nenhuma das ofertas russas deve compensar os EUA pela perda da base aérea Manas, no Quirguistão. Na terça-feira, o governo quirguiz anunciou que expulsará as forças norte-americanas da base área no país, importante localização para as operações no Afeganistão. No sul do Afeganistão, tropas internacionais mataram seis afegãos em uma operação durante a noite de ontem. Um funcionário provincial afirmou que as vítimas eram civis. No entanto, os militares norte-americanos sustentam que os mortos se tratavam de militantes. O incidente ocorreu na província de Zabul, em uma vila do distrito Shahresafa.