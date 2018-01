Rússia acha destroços dos 2 aviões; teme-se ação terrorista A agência de notícias russa Itar-Tass informou que foram encontrados os destroços dos dois aviões de passageiros que caíram no país num intervalo de apenas três minutos. Não há sobreviventes. Segundo a agência, um funcionário disse que as autoridades não descartam a hipótese de uma ação terrorista. Os restos do Tupolev-134 foram encontrados na região de Tula, 160 km ao sul de Moscou. O avião, que havia decolado do aeroporto de Domodedovo, em Moscou, com destino a Volgogrado, levava 42 pessoas. Segundo a Itar-Tass, foram encontrados perto de Rostov os destroços do segundo avião que desapareceu, um Tupolev-154 que também havia decolado de Domodedovo, mas com destino a Sochi, no mar Negro, com 44 pessoas a bordo. Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA mostrou preocupação com a notícia. "Estamos acompanhando os acontecimentos de perto e tentando determinar quais são os fatos".