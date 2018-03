Rússia acusa Ocidente de instigar oposição síria

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia observou hoje que as potências ocidentais "não têm feito nada" no sentido de induzir os opositores de Assad a dialogarem com o governo.

Ainda segundo Moscou, a forma "farisaica" como o Ocidente trata a guerra civil na Síria não ajuda a solucionar um conflito no qual já morreram pelo menos 19.000 pessoas.

Principal aliado de Damasco nos últimos 17 meses de conflito, Moscou tem poupado a Síria de sanções no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) e fornecido armas às forças governamentais. As informações são da Associated Press.