Rússia afirma ter matado líder regional da Al-Qaeda

Hoje o escritório regional do Serviço Federal de Segurança identificou um dos homens mortos como Mokhmad Mokhamad Shakhban, do Egito. Agências de notícia russas afirmaram que ele era o fundador de uma rede local da Al-Qaeda.

O Daguestão, no sul da Rússia, bem como as vizinhas Chechênia e Ingushetia, sofrem com a violência ligada a insurgentes separatistas islâmicos. Muitos desses rebeldes aparentemente estão agrupados sob o movimento Emirado do Cáucaso, que, segundo funcionários russos, tem vínculos com a Al-Qaeda.