Rússia alerta para situação "perigosa" no Oriente Médio A Rússia alertou nesta quinta-feira que a situação no Oriente Médio é "extremamente perigosa" e expressou sua profunda preocupação com a possibilidade de que a violência se espalhe para toda a região. Em um comunicado de duas páginas, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Alexander Yakovenko, também conclamou para que israelenses e palestinos respeitem imediatamente a resolução 1.402 da ONU, que determina um cessar-fogo bilateral e a retirada das tropas israelenses dos territórios ocupados. "A situação no Oriente Médio está assumindo um caráter extremamente perigoso", afirmou Yakoveno. Nesta quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, condenou veementemente os ataques terroristas palestinos contra cidadãos israelenses, mas também exigiu que Israel acabe com sua retaliação.