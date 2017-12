Rússia ameaça atacar Geórgia usando argumentos dos EUA Jogador de pingue-pongue, campeão de xadrez ou excelente judoca? O que é certo que o presidente russo, Vladimir Putin, tem reflexos rápidos, e até fulminantes. Mal o presidente americano George W. Bush acabava de ameaçar o Iraque diante da ONU, e já Putin avisava oficialmente o secretário-geral da ONU de que a Rússia poderia atacar a Geórgia. A Geórgia é denunciada por Putin como Estado terrorista. Estranho ... Como o Iraque? Putin explicou que a Geórgia serve de "santuário" aos rebeldes da Chechênia, que estão em guerra há muito tempo contra Moscou. E acrescentou um argumento delicioso às narinas americanas: "A Geórgia abriga alguns daqueles que estão envolvidos nos atentados de 11 de setembro em Nova York". A manobra é sutil e grosseira ao mesmo tempo. De fato, é muito claro que Putin, diante da possível guerra dos EUA contra o Iraque, saltou com a velocidade de um tigre para aniquilar a Geórgia, em nome dos mesmos princípios que justificam a intervenção americana em Bagdá: a inevitável luta contra o terrorismo. É preciso explicar um pouco a situação dessa região caucasiana da antiga URSS: as relações entre a Rússia e a Geórgia (antiga república da URSS que se tornou independente), ficaram mais tensas a partir de 1999 quando se iniciou a segunda guerra da Chechênia. Moscou acusa então Tibilisi, a capital da Geórgia, de ter deixado os rebeldes chechenos penetrar nas gargantas de Pankissi na fronteira com a Chechênia. No mês de fevereiro passado, foi Washington que assegurou que os guerrilheiros da Al-Qaeda haviam se refugiado nesses desfiladeiros. E é de fato verdade que algumas centenas de refugiados chechenos se instalaram nas gargantas de Pankissi, mas essa região é "quase-autônoma". Ela sempre foi povoada por numerosos chechenos (meio traficantes, meio bandidos). Mas, até agora, não foi fornecida nenhuma prova formal da presença de bandos de "terroristas" chechenos. O que complica a situação é que os Estados Unidos aproveitaram da instabilidade da Geórgia para introduzir-se há alguns meses no antigo espaço soviético. Enviaram para a Geórgia 200 instrutores para formar um exército nacional. E Moscou não gostou dessa intrusão dos Estados Unidos em pleno coração de sua área de influência. O cenário é portanto o seguinte: o presidente da Geórgia é o inteligente e astuto Eduard Shevardnadze (o antigo e efervescente ministro das Relações Exterior da URSS, durante o governo Gorbatchev). Putin não gosta nem um pouco de Shevardnadze. Já George W. Bush, ao contrário, o aprecia, evidentemente menos por razões sentimentais que geo-estratégicas, petrolíferas ou "oleodutescas". Portanto, se Putin aproveitou o aviso feito ao Iraque para administrar algumas bofetadas na Geórgia, não é absolutamente para auxiliar os americanos em sua cruzada contra o terror. É porque o Kremlin considera que os Estados Unidos "já têm tanto trabalho com o Iraque que não vão correr em socorro de seu protegido Shevardnadze. Portanto, apesar de ocupado com a crise com o Iraque, Washington não gostou da decisão russa de atacar a Geórgia: "Nós nos opomos a qualquer ação unilateral da Rússia na Geórgia", declarou Julie Reside, porta-voz do Departamento de Estado. Pensamos que os problemas dos desfiladeiros de Pankissi devem ser resolvidos pelo governo da Geórgia e é o que ele está fazendo. Apoiamos os esforços contínuos desenvolvidos pela Geórgia para fazer com que os rebeldes chechenos deixem o território". Como não aprovar os dirigentes americanos? Como não admirá-los? Como não reconhecer a sabedoria dessa grande nação que prefere resolver os problemas da Geórgia pela negociação, em vez de recorrer à guerra?