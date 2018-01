Rússia apreende US$ 8 milhões em esmeraldas A polícia de Moscou apreendeu mais de US$ 8,5 milhões em esmeraldas e prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento com o crime organizado, disseram autoridades. Os três suspeitos foram capturados em 31 de dezembro, e estavam com mais de 2.000 quilates de esmeraldas, disse o Ministério do Interior, segundo as agências de notícias ITAR-Tass e Interfax. As duas maiores esmeraldas dentre as apreendidas têm valor estimado de US$ 2,5 milhões e US$ 1,8 milhão, segundo a Interfax.