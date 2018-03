Rússia apresenta plano para crise nuclear à Coréia do Norte Um enviado russo apresentou hoje à Coréia do Norte um plano para a solução da crise nuclear, segundo a agência de notícias russa Itar-Tass. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Losykov, disse à agência que espera uma resposta amanhã por parte do governo norte-coreano. Losyukok chegou ontem à capital Pyongyang como parte de um esforço internacional por uma solução diplomática para a crise sobre os programas nucleares. Diplomatas russo estão pressionando pela aprovação de um plano que inclui garantias de segurança e a retomada da assistência econômica à Coréia do Norte, em troca de um compromisso para manter a península coreana livre de armas nucleares.