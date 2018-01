Rússia atuará em campos de petróleo no Kuwait Empresas russas participarão da exploração de campos de petróleo no Kuwait, informou o ministro da Energia da Rússia, Igor Yusufov, na abertura dos trabalhos de uma comissão bilateral, em Moscou, sobre a expansão da cooperação técnica e econômica entre os países. Yusufov, que lidera o lado russo nas conversações, afirmou que as companhias, incluindo a Sibneft e a Lukoil, estão se preparando para trabalhar em quatro campos de petróleo no norte do Kuwait. O ministro disse que o Kuwait convidou empresas estrangeiras para desenvolver os campos, em um projeto avaliado em US$ 8 bilhões. O encontro da comissão bilateral, que agrega vários ministros e companhias de ambos os lados, foi o primeiro desde a criação do grupo, em 1994. De acordo com um comunicado ministerial, além de petróleo e gás, as empresas também estão interessadas em trabalhar nas áreas de construção, irrigação, agricultura e desenvolvimento de infra-estrutura. Ontem, o governo russo também confirmou sua intenção de assinar um acordo comercial com o Iraque, avaliado em US$ 40 bilhões, para os próximos 10 anos.