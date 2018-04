Rússia aumenta gastos militares para US$ 710 bilhões Com claras pretensões de voltar a ser considerada como uma superpotência militar, a Rússia se lançará em seu programa de rearmamento mais ambicioso desde a queda do Muro. O governo anunciou nesta semana que irá destinar US$ 710 bilhões para a compra de armas, modernização das Forças Armadas e tecnologia. O Kremlin tem hoje o quinto maior orçamento militar do mundo, com cerca de 4% dos gastos mundiais.