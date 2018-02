Rússia avalia acusações contra membros do Greenpeace Autoridades russas cogitam apresentar novas acusações contra 28 ativistas do Greenpeace e dois jornalistas que acompanhavam o grupo presos em setembro no Oceano Ártico durante um protesto contra a exploração de petróleo. Os 30 foram indiciados na semana passada de "pirataria", entre eles a brasileira Ana Paula Maciel. Cada um dos acusados já está sujeito a pena de até 15 anos de prisão.