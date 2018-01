Rússia baixa o preço da vodca enquanto sobe o de produtos básicos

MOSCOU - A vodca está um pouco mais barata na Rússia, depois que o governo baixou o preço mínimo regulamentado da bebida nacional, em meio à grave crise econômica e uma inflação galopante que encareceram praticamente todos os produtos de primeira necessidade.

"Com esta baixa querem tranquilizar o povo. Tentam diminuir o descontentamento das pessoas em razão da subida generalizada de outros produtos. Porque este país, na verdade, é um país bebedor", disse um consumidor, Andrei.

No mesmo dia em que o transporte público subiu uma média de 7% em Moscou, o preço mínimo de uma garrafa de meio litro de vodca passou de 220 para 185 rublos, quantidade que equivale a menos de US$ 3 ou pouco mais de 2 euros no câmbio atual. / EFE