Rússia: bombardeios na Síria promoveram 'pânico e deserção' no Estado Islâmico Os ataques aéreos promovidos pela Rússia desde a última quarta-feira na Síria promoveram "pânico e deserção" entre membros do grupo terrorista Estado Islâmico, afirmou o general russo Andrei Kartapolov, de acordo com a agência de notícias russa Sputnik. Kartapolov, que responde pelo principal centro de operações do Estado, informou que a aviação do país já realizou mais de 60 bombardeios que atingiram ao menos 50 instalações do Estado Islâmico na Síria.