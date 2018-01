Rússia celebra 10 anos do golpe que desfez URSS Os russos lembraram neste domingo os 10 anos do fracassado golpe da linha dura que há exatos 10 anos feriu fatalmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), com alguns celebrando as paixões democráticas que alimentaram a resistência aos golpistas e outros amaldiçoando a miséria que acompanhou a liberdade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, permaneceu em silêncio durante o dia, abastecendo ainda mais os temores dos críticos sobre um certo autoritarismo da era soviética que estaria atrelado ao seu governo. O antecessor de Putin, Boris Yeltsin, que levou a fama por liderar a resistência ao movimento e mais tarde foi acusado de trair os ideais democráticos que o levaram ao poder, também permaneceu em silêncio. A Rússia ainda está tentando entrar nos eixos após a queda do regime soviético. As diversas reações com relação à data refletem a ambigüidade que permanece sobre se o colapso do império foi bom ou ruim para o país. "As autoridades ignoraram uma comemoração que deveria ser feriado nacional", reclama Sergei Yevdokimov, um major da reserva do Exército cujo batalhão de tanques foi a primeira unidade militar a se posicionar contra os golpistas e aliar-se à oposição. O legado do golpe fracassado foi um mundo diferente, sem a Guerra Fria e com a diminuição dos temores sobre uma eventual guerra nuclear, além do fim de setenta anos do regime comunista.