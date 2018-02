Rússia chama de 'piada' ideia de asilar Assad

Ele disse que a ideia já tinha sido sugerida pela Alemanha em junho: "achamos que era brincadeira", disse o ministro para jornalistas nesta quinta-feira, dizendo também estar "bastante surpreso" que aliados tenham levantado a questão de novo.

A posição oficial do governo russo é que os próprios sírios devem chegar a um acordo. Rebeldes afirmam que a saída de Assad seria uma forma rápida de encerrar a revolta. Ativistas sírios contabilizam mais de 14 mil mortos desde o início da revolta, que começou em março de 2011. AS informações são da Dow Jones e Associated Press.