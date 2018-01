Rússia chama experts estrangeiros para análise de caixa-preta de caça abatido na Síria

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou nesta quarta-feira, 9, especialistas britânicos para participarem da análise da caixa-preta do caça-bombardeiro russo abatido pela Turquia sobre a fronteira síria em 24 de novembro, desatando uma grave crise diplomática entre os dois países.

O chefe de Estado russo "convida especialistas britânicos a participar da análise do equipamento de registro de voo do Su-24 derrubado", informou, em comunicado, o Kremlin. Putin também ordenou que o mecanismo só comece a ser analisado na presença de especialistas estrangeiros. "Peço que não seja aberta no momento", disse Putin ao ministro da Defesa, Serguei Shoigu, em uma reunião, informaram as agências russas.

A recuperação da caixa-preta do caça-bombardeiro foi anunciada na terça-feira pelos militares russos. O ministro da Defesa informou que a área onde caça caiu foi "liberada" por forças especiais da Síria recentemente, o que permitiu encontrar a caixa-preta em uma região que estava nas mãos dos rebeldes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Putin declarou que com a análise da caixa-preta será possível determinar a trajetória e os parâmetros de posicionamento do avião no momento em que ele foi abatido por um F-16 da aviação turca.

A Turquia afirma que o Su-24 entrou em seu espaço aéreo e ignorou mais de 10 avisos antes de ser derrubado. A Rússia, por sua vez, nega a acusação e diz que a medida de Ancara foi uma "provocação deliberada". / REUTERS e AFP