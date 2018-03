Rússia começa a desmantelar posições na Geórgia

Soldados da Rússia começaram hoje a abandonar posições na chamada zona de segurança estabelecida dentro da Geórgia durante a breve guerra entre os dois países, informou um funcionário do Ministério de Interior georgiano. O início da retirada russa ocorre no âmbito de um acordo de cessar-fogo mediado pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, em nome da União Européia (UE), para por fim ao conflito. Na semana passada, centenas de observadores militares da UE chegaram à Geórgia para monitorar o cumprimento dos termos do acordo. A Rússia tem até a próxima sexta-feira para recuar às posições anteriores à guerra. A Rússia invadiu a Geórgia em 8 de agosto do ano passado, um dia depois de forças georgianas terem deflagrado uma incursão militar contra a região separatista da Ossétia do Sul, pró-Moscou. Depois de rapidamente expulsar as forças georgianas, o Exército russo entrou na Geórgia a estabeleceu zonas de segurança de sete quilômetros de extensão na fronteiras da Ossétia do Sul e da Abkházia. Antes da invasão georgiana, a Rússia mantinha força de paz nas duas regiões separatistas. Moscou já avisou que manterá suas forças nas duas províncias aliadas.