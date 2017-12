Rússia completará construção de reator nuclear no Irã Apesar de pedidos feitos pelos Estados Unidos para que a Rússia quebre seu acordo para a construção de um reator nuclear no Irã, um alto funcionário do governo russo afirmou hoje que Moscou cumprirá sua parte no acordo. Segundo a agência de notícias russa ITAR-Tass, o vice-ministro da Energia Nuclear, Valery Lebedev, disse hoje que a Rússia pretende completar a construção de uma usina nuclear em Bushehr até o final de 2004 ou o início de 2005. O contrato foi assinado entre Rússia e Irã em 1995 e está orçado em US$ 800 milhões. Os EUA alegam que a realização da obra poderia auxiliar Teerã a construir armas nucleares. A Rússia, por sua vez, alega que o reator iraniano poderá ser usado apenas para propósitos civis e ficará sob controle internacional.