Rússia condena ex-magnata a 14 anos de prisão

O ex-magnata cumpre o último ano de uma primeira sentença de oito anos. Seus advogados dizem que a nova sentença deve ser contada a partir de sua prisão, em 2003, e incluir o período que ele já passou na cadeia.

Putin é visto como a força por trás do julgamento de Khodorkovsky, que o desafiou durante o período em que ele foi presidente. Atualmente no cargo de primeiro-ministro, Putin deve tentar voltar à presidência em 2012 e parece receoso com a possibilidade de ter Khodorkovsky como líder da oposição. As informações são da Associated Press.