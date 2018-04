Rússia confirma visita de Medvedev ao Brasil nos dias 15 e 16 de abril

MOSCOU - O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, visitará a Argentina e o Brasil na semana que vem, confirmou o Kremlin nesta segunda-feira, 5, em comunicado. Entre 14 e 15 de abril, Medvedev visitará a Argentina, e entre os dias 15 e 16 estará em terras brasileiras. Moscou busca fortalecer suas relações com a região, tentando contrabalançar a tradicional influência dos EUA.

No Brasil, Medvedev se unirá a líderes do País, da Índia e da China, no segundo encontro das economias emergentes conhecidas pela sigla Brics. A Rússia sediou o primeiro encontro, em junho. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina informou que a visita de Medvedev, que incluirá uma reunião com a presidente Cristina Kirchner, será a primeira oficial de um chefe de Estado russo em 125 anos de relações bilaterais.

Medvedev deve viajar para a América Latina após passar por Washington. Nos EUA, ele deve participar de um encontro sobre a questão nuclear comandado pelo presidente Barack Obama. Será a segunda visita de Medvedev à América Latina desde sua posse, em 2008. Em novembro daquele ano, o presidente visitou Peru, Brasil, Venezuela e Cuba.

Neste fim de semana, o antecessor de Medvedev na presidência, Vladimir Putin, atual primeiro-ministro, foi à Venezuela. Putin prometeu ao presidente Hugo Chávez auxílio no desenvolvimento dos programas nuclear e espacial do país sul-americano. As informações são da Dow Jones.