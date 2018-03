Rússia consagra igreja no local da morte do czar Cercados por uma multidão de fiéis católicos ortodoxos, sacerdotes consagraram nesta quarta-feira um templo de domo dourado erigido no local em que o czar Nicolau II e sua família foram assassinados pelos bolcheviques, 85 anos atrás. O último czar, sua mulher Alexandra e os cinco filhos do casal foram mortos num porão, em 17 de julho de 1918. A Igreja sobre o Sangue, uma estrutura de paredes brancas encimadas por diversos domos dourados em diferentes alturas, foi construída no local do crime pelo custo de 328 milhões de rublos (US$ 1 milhão). Boa parte do dinheiro foi doada por grandes empresas, segundo a agência ITAR-Tass.